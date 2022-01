Rząd opublikował poradnik na temat Polskiego Ładu. Ma ponad 60 stron

Blablanina 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak samo nieczytate jak statuty dojnych pato spółdzielni polskojęzycznej mutacji Alternatywy 4. Wraz z regulaminami no i z patogennymi ustawami spółdzielczymi też nie do ogarnięcia dla zwykłego spółdzielcy. BAGNO! Rządziciele RP sprzyjają negatywnemu lobby funkcyjnemu spółdzielczości i nie chcą doprowadzić do wreszcie normalnej nowelizacji ustaw spółdzielczych. ZaINTERESowana ferajna. Jaro, obudź się i ogłoś Polski Spółdzielczy Ład, byle prawdziwy!