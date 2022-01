Podatkowa pułapka na rodziców. Mogą zapłacić kilkanaście tysięcy złotych

Gffd 37 min. temu zgłoś do moderacji 25 0 Odpowiedz

Ludzie nie rozumiecie. Ulgę na dziecko odlicza się dopiero składając PIT, więc albo się dostanie zwrot podatku, albo nie. Natomiast w artykule jest mowa o uldze podatkowej, ktorą ma się już w trakcie roku, czyli pracodawca zakłada, że ona nam się należy i nie odprowadza podatku do skarbówki, a przy rozliczeniu rocznym może okazać się, że ona jednak nam się nie należała i trzeba będzie zapłacić podatek za 12 miesięcy. To stanowi problem, bo jeśli ktoś nie ma oszczędności i całą wypłatę wydaje na bieżąco to trudno będzie nagle znaleźć pieniądze na zapłatę podatku za cały rok.