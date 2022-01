Polski Ład jest "dość skomplikowany". Przyznaje to minister z rządu Morawieckiego

Pistosyf z Se... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Większość pieniędzy ze składki zdrowotnej i tak nie trafi do służby zdrowia . W budżecie jest przewidziany udział procentowy wydatków na służbę zdrowia i on będzie taki sam . Zostaną być może zwiększone wpływy do budżetu chociaż to bardzo wątpliwe bo prognozy PKB z miesiąca na miesiąc są coraz gorsze . To nie jest żadna składka zdrowotna tylko zwykły podatek . Pisowcy muszą coś fajnie nazwać aby zwiększyć społeczną akceptację podatku - takie wykręcanie kota ogonem jak wszystko co robi PiS .