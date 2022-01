Co piąty nauczyciel w Warszawie dostał niższą pensję, nawet o kilkaset złotych

AnaAna 54 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

We wcześniejszych pitach byłam w 2 progu podatkowym, Dziś choć nie straciłam pracy ( wszystko to samo) itd , to wg NOWEGO WAŁU raczej nie będę nawet w klasie średniej i mniej zarabiam . ( Na razie tylko 2 pensje wg nowego ładu o 250 zł mniej).Moje dochody są nadal w widełkach jakoś 5700- 12.800 brutto . Nie zaliczą mnie do klasy średniej, gdyż 3 prace na UoP ( 1/2, 1/4 , 1/2 etatu) nie dają 5700 brutto - może w rozliczeniu rocznym z 13- stkami , a 4 brutto jest z umowy zlecenia , co wg Pis jest ....... , Dlaczego tak wszyscy pomniejszają zlecenie.? ( Nie liczy się lat pracy , nie ma urlopu, a teraz nie wlicza się to do ulgi dla klasy średniej).Proszę wierzyć ,że mam to zlecenie bo pracodawca tak dał , nie było możliwości UoP. Nie umniejszajcie tych umów. Ja zapłacę 4 x składka zdrowotna ( a rolnik 1 zł z hektara), Mimo, że mam dochód do limitu dla klasy średniej , nie zalicza mnie do niej . Ja zatem na minus .Jedyne co teraz w nowym roku to śmierć i podatki. Wiwat PIS. ŚMIERĆ I PODATKI