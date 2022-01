Polski Ład do kolejnej korekty? Rzecznik rządu: na początku lutego weryfikacja

W lutym weryfikacja Polskiego Ładu

Dlatego też - w jego ocenie - powyższa argumentacja uzasadnia fakt, że pewne błędy przy wprowadzaniu reformy mogą się jeszcze zdarzyć. Zapewnił też, że rząd jest od tego, by reagować i będzie to robić, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Rzecznik rządu zapowiedział, że na początku lutego nastąpi weryfikacja Polskiego Ładu. Rządzący sprawdzą, czy "wszystkie elementy tych niezbędnych korekt zostały wprowadzone dobrze". Dlaczego akurat wtedy? Ponieważ wszyscy pracujący i pobierający świadczenia Polacy otrzymają do tego czasu wypłaty już według nowych zasad.

Kolejne błędy czają się za rogiem

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Rząd już teraz zdecydował się łatać własną reformę podatkową. Zabrał się do tego jednak poprzez rozporządzenie, co może się odbić na Polakach w kwietniu 2023 r., kiedy przyjdzie im rozliczać podatek dochodowy. Eksperci podatkowi w rozmowie z money.pl mówią, że to będzie "bomba z opóźnionym zapłonem", a skarbówka nie odpuści podatnikom.