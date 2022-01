Problemów ze składką zdrowotną ciąg dalszy. Jest tam kolejna luka

Zobacz także: Składka zdrowotna a Polski Ład. Dlaczego lepiej opłacić ją do końca grudnia?

Dziennik dodaje, że dotyczy to też osób, które zwolnią swojego płatnika z pobierania zaliczek na PIT. "Od tego roku mogą tak zrobić osoby, które spodziewają się, że ich roczne dochody z określonych tytułów nie przekroczą kwoty wolnej od podatku. "Wcześniej nie było możliwości, by zwolnić płatnika z pobierania zaliczek na PIT, bo kwota wolna była znacznie niższa. Od 1 stycznia br. została ona podwyższona do 30 tys. zł" - podaje dziennik.