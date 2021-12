Składka zdrowotna. Czas tyko do końca roku, później ulga przepadnie

Do 31 grudnia jest czas na rozliczenie grudniowej składki zdrowotnej, którą zwykle opłaca się w styczniu. Dlaczego pośpiech jest tak istotny? - Mamy sytuację absolutnie niecodzienną. Polski Ład jeszcze nie wszedł w życie, natomiast już mamy trzy nowelizacje do ustawy. Mamy problem interpretacyjny. Najważniejsze jest, żeby pamiętać o tym, by zdążyć opłacić składkę grudniową jeszcze w grudniu, mimo że termin płatności przypada w styczniu - powiedziała w "Money. To się liczy" Małgorzata Samborska, doradca podatkowy Grant Thornton. - Od stycznia wchodzą nowe przepisy, które uniemożliwiają odliczenie składki zdrowotnej od podatku. Jeśli zapłacimy ją w grudniu, to mamy prawą ją odliczyć - dodała.