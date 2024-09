Zdradza, na czym polega gra Chin w Europie. "Będą nam sprzedawać drogo"

Tadeusz Chmielewski zbudował jedną z największych firm logistycznych w Polsce, która ma ponad 2 miliardy zł rocznych obrotów. W "Biznes Klasie" opowiadał o słabnącej konkurencyjności europejskiej gospodarki. - Europa jest zbiurokratyzowana, myślę, że jest za mało dynamiczna, to obserwuje się w Niemczech. Byłem nie tak dawno u moich przyjaciół niemieckich. To oni mówią, że jest taki trend, który nazywa się quiet living - mówi Chmielewski, szef rady nadzorczej Rohlig Suus. Ten trend polega na tym, że gdy pracownicy dochodzą do wieku emerytalnego, to firmy decydują się zamykać kolejne departamenty lub działy produkcji. - Taki trend jest dość mocno obserwowany - zaznacza. Chmielewski twierdzi, że oprócz quiet living będziemy obserwować fast living. - Jeżeli energia elektryczna jest za droga, to firmy produkcyjne, które mają duże zapotrzebowanie na energię, niestety będą przenosić fabryki do krajów, gdzie ta energia jest tańsza - tłumaczył Chmielewski w "Biznes Klasie". Według współtwórcy jednej z największych firm logistycznych w Polsce poważnym zagrożeniem staje się słabnąca konkurencyjność Europy na tle Chin. Jedną z branż, która przeżywa problemy na Starym Kontynencie, jest motoryzacja. - Oni (przyp. red. Chińczycy) w tej chwili będą nam sprzedawać tanie samochody. A jak już my nie będziemy produkować, to wtedy nam je będą sprzedawać drogo. To wiadomo, na czym polega ta gra. Przynajmniej ja ją tak odczytuję - dodaje. Premiera najnowszego odcinka "Biznes Klasy" w każdą niedzielę o godzinie 17:00 na YouTube.