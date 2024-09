Polak przejął firmę od Niemców. Zbudował miliardowy biznes

"Biznes Klasa" to program money.pl dostępny w serwisie YouTube. Szef redakcji Łukasz Kijek prowadzi w nim rozmowy z obecnymi i byłymi szefami największych firm, a także z ludźmi z otoczenia biznesu - o ich życiu, biznesie, zarobkach i wielu innych. Gościem najnowszego odcinka był Tadeusz Chmielewski, przewodniczący rady nadzorczej Rohlig Suus Logistics.

Firma logistyczna z miliardowymi obrotami

Rohlig Suus zatrudnia w Polsce blisko 3 tysiące osób. Firma operuje w ponad 30 oddziałach, a we współpracy z niemieckimi biurami Röhlig i własnymi oddziałami w Europie ma zasięg globalny i dostarcza towary na sześć kontynentów

- W rekordowym 2022 roku mieliśmy ponad 2 mld 200 mln sprzedaży, a 2023 był trudnym rokiem dla całej gospodarki. Natomiast po pierwszych dwóch kwartałach tego roku widać ożywienie, więc spodziewamy się około 2,5 miliarda złotych sprzedaży w polskiej spółce. Oprócz polskiej spółki mamy też oddziały w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, w Słowenii i ostatnio w Kazachstanie otworzyliśmy oddział - mówi Tadeusz Chmielewski.

Polak, który przejął biznes od Niemców

Tadeusz Chmielewski w 1990 roku po powrocie do Polski z zagranicy, gdzie pracował m.in. w Holandii przy produkcji tulipanów, zatrudnił się w niemieckiej grupie ROHLIG & CO. Szybko awansował w strukturach, bo już od 1994 zarządzał Rohlig Poland na stanowisku dyrektora generalnego. Pięć lat później odkupił 25 proc. udziałów w spółce od Elektrim SA, a w 2003 roku został prezesem zarządu Rohlig Poland. Przełomowy dla Polaka był jednak rok 2005.

- W 2005 roku, kiedy biznes osiągnął w skale chyba 40 mln euro, przyjechał do mnie CEO z Niemiec i mówi: Słuchaj, twój biznes fajnie wygląda, dobrze się rozwija, ale biznes się sprzedaje wtedy, kiedy jest fajny, a nie jak jest niefajny. (...) A jest klient, który oferuje bardzo dobrą cenę, więc my sprzedamy ten oddział w Polsce i zainwestujemy gdzieś w Azji albo w jakimś innym kraju. Takie są intencje - relacjonuje Chmielewski. - Jak się dowiedziałem kto ma mnie kupić, to nie byłem specjalnie zainteresowany, żeby współpracować z tą firmą i poprosiłem o dwa miesiące czasu, żeby rozejrzeć się na rynku, zebrać finansowanie. Udało mi się uzyskać finansowanie od holenderskiego banku ING i to całkiem rozsądne. I tak uzgodniliśmy, że pozostawimy nazwę w Polsce oraz pozostaniemy partnerem całej sieci - opowiada.

W 2006 w wyniku management buy-out Chmielewski przejął pozostałe 75 proc. udziałów, stając się jedynym właścicielem przedsiębiorstwa. Trzy lata później zainicjował proces rebrandingu, a w 2009 roku nastąpiło przekształcenie firmy Rohlig Poland w Rohlig Suus Logistics oraz zmiana strategii spółki.

Problemy gospodarki europejskiej na świecie

W ostatnich miesiącach jednym z kluczowych tematów w Europie są problemy gospodarcze Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi utknęli między recesją a stagnacją.

- Europa jest zbiurokratyzowana, myślę, że jest za mało dynamiczna, to obserwuję się w Niemczech. Byłem nie tak dawno u moich przyjaciół niemieckich. To oni mówią, że jest taki trend, który nazywa się quiet living - mówi Chmielewski. - Ludzie się zwalniają, dochodzą do wieku emerytalnego, to firmy decydują, że zamykamy departament albo jakiś dział produkcji. I taki trend jest dość mocno obserwowany.

- Oprócz quiet living będziemy obserwować fast living. Bo jeżeli energia elektryczna jest za droga, to firmy produkcyjne, które mają duże zapotrzebowanie na energię, niestety będą przenosić fabryki do krajów, gdzie ta energia jest tańsza - tłumaczy Chmielewski.

Jedną z branż, która przeżywa problemy w Europie, jest motoryzacja. Na tym tle z kolei swój dynamiczny rozwój znów zaczynają pokazywać Chińczycy. - Oni w tej chwili będą nam sprzedawać tanie samochody. A jak już my nie będziemy produkować, to wtedy nam je będą sprzedawać drogo. To wiadomo, na czym polega ta gra. Przynajmniej ja ją tak odczytuję - dodaje.

