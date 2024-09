Smutek i wstyd. Ekonomiści o luce w głośnym raporcie Draghiego

Raport "The Future of European Competitiveness" (Przyszłość konkurencyjności Europy), przygotowany pod przewodnictwem Mario Draghiego, byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego, a później premiera Włoch, odbił się szerokim echem. Najwięcej uwagi przykuła jego rekomendacja, aby podwyższyć stopę inwestycji w UE do około 27 proc. PKB z 22 proc. obecnie. To wymagałoby przeznaczenia na ten cel dodatkowo około 800 mld euro rocznie.