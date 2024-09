Wiek emerytalny w Polsce. Prezes ZUS mówi o popełnionym błędzie

Dodaje też, że konieczne jest ozusowanie wszystkich umów-zleceń i edukowanie Polaków, że to od składek zależy wysokość emerytury.

Przypomnijmy: obowiązujący dziś wiek emerytalny został obniżony w 2017 r. decyzją rządu PiS. Premierem była wówczas Beata Szydło. Wcześniej - w 2012 r. - wiek podwyższył rząd PO-PSL (do 67 lat dla kobiet i mężczyzn), gdy szefem rządu był Donald Tusk. Ale nie zaczął on obowiązywać od razu. Od 2013 r. wiek emerytalny miał wzrastać o trzy miesiące każdego roku . Mężczyźni mieli przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat w 2020 r., a kobiety dopiero w 2040 r.

- Jeśli pracowała od 23. roku życia, skończyła studia, to ma bardzo małą sumę składek zebranych na koncie. Trzeba jednak uświadamiać ludziom, że powinni pracować dłużej, nawet jeśli nie ma przymusu administracyjnego - podkreśla.

Wiek emerytalny. Rząd: nie ma żadnych planów

"Wiek emerytalny w Polsce jest elementem umowy społecznej. Wszelkie badania wskazują, że obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w znakomitej większości oczekują utrzymania wieku emerytalnego na obowiązującym poziomie. Istnieje powszechna zgoda co do tego, że powinien on wynosić 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn" - wskazał wiceminister pracy Sebastian Gajewski.