Coraz więcej osób dostaje emeryturę za pracę w Niemczech. ZUS pokazał liczby

ZUS wypłaca emerytury za pracę za granicą

- Według ostatnich danych opolski oddział ZUS, z tytułu łączonych okresów pracy w Polsce i Niemczech wypłaca 68 540 świadczeń, z czego 53 500 świadczeń to emerytury, a około 15 tysięcy to świadczenia innego rodzaju - np. renty. Mieszkającym w Niemczech klientom opolskiego ZUS przesyłane jest 21 430 świadczeń, w tym 16 600 emerytur. Kolejne 210 otrzymują mieszkańcy państw trzecich. Najwięcej - 46 900 świadczeń - wypłacanych jest osobom mieszkającym w Polsce - powiedział Sebastian Szczurek.

Jeszcze pod koniec 2022 roku, ZUS w Opolu wypłacał około 61,5 tysiąca świadczeń za mieszane okresy składowe. Jesienią ubiegłego roku liczba ta wzrosła do 64,3 tysiąca i zdaniem ubezpieczyciela będzie nadal rosła, co jest związane m.in. z procesem wchodzenia w wiek emerytalny tysięcy osób, które po wejściu Polski do UE, podjęły legalną pracę na terenie naszego zachodniego sąsiada.