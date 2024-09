Od pracownika do właściciela. Przejął firmę od Niemców. Obraca miliardami

W 1990 roku, po powrocie do Polski z zagranicy, gdzie pracował m.in. przy uprawie tulipanów, Tadeusz Chmielewski dołączył do niemieckiej grupy ROHLIG & CO. Szybko awansował w firmie i już w 1994 roku objął stanowisko dyrektora generalnego Rohlig Poland. W 1999 roku odkupił 25 proc. udziałów spółki od Elektrim S.A., a w 2003 roku został mianowany prezesem zarządu Rohlig Poland. Rok 2005 okazał się kluczowy w jego karierze. - Kiedy biznes osiągnął skalę chyba 40 mln euro, przyjechał do mnie CEO z Niemiec i mówi: "słuchaj, twój biznes fajnie wygląda, dobrze się rozwija, ale biznes się sprzedaje wtedy, kiedy jest fajny, a nie jak jest niefajny. (...) A jest klient, który oferuje bardzo dobrą cenę, więc my sprzedamy ten oddział w Polsce i zainwestujemy gdzieś w Azji albo w jakimś innym kraju. Takie są intencje". (...) Jak się dowiedziałem, kto ma mnie kupić, to nie byłem specjalnie zainteresowany, żeby współpracować z tą firmą i poprosiłem o dwa miesiące, żeby rozejrzeć się na rynku, zebrać finansowanie. Udało mi się uzyskać finansowanie od holenderskiego banku ING i to całkiem rozsądne. I tak uzgodniliśmy, że pozostawimy nazwę w Polsce oraz pozostaniemy partnerem całej sieci - opowiadał w "Biznes Klasie" Tadeusz Chmielewski, szef rady nadzorczej Rohlig Suus.