Wojna cenowa Lidla i Biedronki wpłynie na emerytury. Rząd i seniorzy mogą się zdziwić

Zobacz także: Waloryzacja emerytur kontra czternastka. "To kara dla tych emerytów"

Podwyżki cen żywności nie tak wysokie?

Analitycy Credit Agricole zauważyli, że "wielkie sieci dyskontów wzięły na siebie podwyżkę VAT" i zapowiedziały, że nie podniosą w kwietniu cen żywności. W ich rękach jest około 40 proc. krajowej sprzedaży żywności. Pozostałe sklepy odpowiadające za około 60 proc. rynku spożywczego "w całości przerzuciły podwyżkę na konsumentów" . Maj ma przynieść uwzględnienie wyższego VAT-u już we wszystkich sklepach.

Ale to nie oznacza, że konsumenci muszą obawiać się skoku inflacji. "Ekonomiści prognozują, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosną o 3,1 proc. Dla porównania, w zeszłym roku było to 15,4 proc." - czytamy.

Inflacja w tym roku, według Credit Agricole, ma wynieść 3,3 proc. Rząd w ustawie budżetowej założył z kolei 6,6 proc. "To odbije się na waloryzacji emerytur, która jest lustrzanym odbiciem tego, jak rosną ceny. Podwyżki dla seniorów nie mogą być bowiem niższe niż inflacja" - dodano.

"Najskromniejsza waloryzacja". Na ile mogliby liczyć seniorzy?

Obecnie minimalna emerytura to 1780,96 zł brutto. Gdyby przyszłoroczna waloryzacja odpowiadała inflacji 3,3 proc., to świadczenie wzrosłoby tylko o 59 zł brutto. "W takiej sytuacji, jeśli rząd nie zdecyduje się zmienić zasad i wprowadzić np. podwyżek kwotowych, byłaby to najskromniejsza waloryzacja od 2019 r." - podkreśla "Fakt".