Wyższy wiek emerytalny za 400 zł miesięcznie? Polacy zabrali głos

Przestańcie mącić. Przestańcie bredzić o tym całym wieku emerytalnym, który nie jest odzwierciedleniem czasu pracy i wielkości zgromadzonego kapitału. Dlaczego nie mówicie o stażu? Dlaczego odwracacie kota ogonem. Zamiast bredzić od lat o wieku określcie staż pracy 40 lat i koniec tematu. Tyle zgromadziłeś przez 40 lat to tyle otrzymasz. Chciałeś przejść po 30 latach pracy, to za tyle otrzymasz. Chcesz pracować 50 lat, to za tyle otrzymasz. Czy to naprawdę jest takie skomplikowane i niepojęte?