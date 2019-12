Zachęta dla pracujących seniorów. Pakiet przywilejów

Dodatkowa przerwa od pracy, obniżony podatek i mniejsze składki do ZUS mają zachęcić osoby starsze do wydłużania aktywności zawodowej, a firmy do ich zatrudniania - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Stanowiska pracy starszych pracowników byłyby dostosowane do ich potrzeb ze środków Funduszu Pracy, poza podatkowymi ulgami również z tego funduszu mogłyby popłynąć pieniądze dla pracodawców, by zatrudniali kobiety po 55. i mężczyzn po 60. roku życia.