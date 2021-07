Nowe przywileje emerytalne dla mundurowych. Zyskają zatrudnieni w tych latach

Druh OSP 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mnie to nie boli, wstąpiłem do OSP, żeby pomagać społeczeństwu. Jako strażak z wieloletnim doświadczeniem jeżdżę na akcje. Mogę jeździć do 65 roku życia, czyli jeszcze 13 lat. Ja robię to z dobrego serca. OSP jest zawsze przed PSP na miejscu zdarzenia dużo wcześniej. Odwalamy za nich czarną robotę, nie powiem, chłopaki z PSP są nam za to wdzięczni, traktują nas jak równych sobie, wiedzą, że im pomagamy. Oni biorą pensję i mają przywileje, a my tylko szacunek w społeczeństwie. Nie jest to sprawiedliwe, ale jak wspomniałem, mnie to nie boli. Poszedłem pomagać społeczeństwu, narażam swoje życie, a rodzina zawsze jest w niepewności, czy wrócę z akcji. Już trochę po tylu latach do tego przywykli. Mogłem iść do PSP, ale jestem przedsiębiorcą. Takie życie, Ci co pierwsi na miejscu zdarzenia są traktowani, jako ostatni do zaszczytów. Zwróćcie uwagę na akcje OSP. Pojawiają się, robią swoje i bezszelestnie znikają. Nikt o Nich mie mówi.