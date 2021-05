Tylko osoby dobrze zarabiające będą miały z zaoszczędzonego podatku wyższe emerytury. Reszta dostanie grosze

emeryt 23 min. temu zgłoś do moderacji 21 2 Odpowiedz

Tzw. polski ład, czy NIEŁAD jest pisany na kolanie, niedorobiony. Chcecie podnieść próg podatkowy do 30 tys. zł. - ok, ale jednocześnie chcecie podnieść podatek o 7,75% przez braku możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Jest to BARDZO DUŻY WZROST PODATKU. Stracili na tym klasa średnia, stracą na tym: nie tylko pracownicy na etacie, lecz również na umowie-zleceniu i prowadzący działalność gospodarczą. Stracą również EMERYCI z wyższą emeryturą - powyżej 4050 zł netto (powyżej 4,9 tys. brutto). Wg danych ZUS - 8,4% emerytów wypracowało emeryturę powyżej 5 tys. brutto. Chcecie okradać ponad 1/3 miliona Polaków? - tylu ich jest. Dlaczego, za to że bardzo długo pracowali: ponad 40 lat, czasem ponad 50 lat i więcej (+ studia). To dlatego PIS i Porozumienie chce im zabierać systematycznie, miesiąc w miesiąc? To ma być ten nowy ład? czy OKRADANIE? Czy zastawiliście się, czy przeanalizowaliście wnikliwie wasze wyborcze propozycje? Najpierw zachęcacie seniorów do dalszej pracy w wieku emerytalnym, a gdy emeryt wypracuje wyższą emeryturę, to chcecie mu zabierać? Przecież za te kwoty, którą chcecie im zabrać, emeryci wykupili by sobie lekarstwa lub poszli prywatnie do kardiologa czy innego lekarza specjalisty, wykupili zabieg rehabilitacyjny. PIS i Porozumienie uczestniczy w każdej uroczystości religijnej, to dla przypomnienia - 7. przykazanie mówi – NIE KRADNIJ katoliku.