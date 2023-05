ZUS wysyła emerytom ważne listy. Dotyczą pieniędzy

ZUS wysyła listy

- Wysyłka listu to standardowa procedura, która wynika z prawnego obowiązku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia . Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. trzynastki seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej - mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Waloryzacja rent i emerytur

Waloryzacja dotyczy takich świadczeń jak: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Zwaloryzowane zostały świadczenia, których prawo do wypłaty przysługiwało na 28 lutego 2023 r.