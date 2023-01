Koniec z przechowywaniem faktur. MF: to dla firm duża oszczędność

Cezar 39 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

A jak awaria wystąpi również w systemie przedsiębiorcy? I wgra faktury do KSeF po 7 dniach? To co? Rozstrzelanie? Konfiskata majątku? Jeśli z góry zakładają awarię systemu za miliardy nadzorowanego przez państwo, to co mówić o małych systemach w firmach. Jedyne rozwiązanie to skrajne uproszczenie systemu podatkowego i ewidencyjnego. Teraz to jakiś nieprzebywalny gąszcz.