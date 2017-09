Andrzej Duda w Krynicy. Prezydent największym euroentuzjastą w PiS?

Fot. PAP/Darek Delmanowicz Zdaniem Andrzeja Dudy, jeśli UE podzieli się na kraje lepsze i gorsze - straci na swojej atrakcyjności

- Z całą mocą chcę podkreślić, że Polska wspiera aspiracje europejskie i euroatlatnyckie zarówno Gruzji, jaki i Macedonii - podkreślał Andrzej Duda na krótki briefingu prasowym podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jak stwierdził prezydent, Unia Europejska musi nadal przyjmować nowych członków.

- Unia musi rozwijać się pod względem potencjału ludnościowego i terytorialnego, by nie stać w miejscu. Jeśli tego nie będzie, to jedyne co może się UE przydarzyć to brexit - przestrzegał prezydent.

Jak dodał w Krynicy prowadził bardzo ciekawe rozmowy bilateralne i na forum ogólnym z prezydentami Gruzji i Macedonii. Kolejny raz potwierdził też, że Polska powinna wspierać te kraje w drodze akcesyjnej do Unii Europejskiej oraz NATO.

Podkreślił, też że w Forum Ekonomicznym uczestniczy rekordowa liczb uczestników. - Ogromnie się cieszę, ze są obecni prezydenci dwóch zaprzyjaźnionych z nami państw: Macedonii i Gruzji - mówił prezydent. Uczestnikom największej gospodarczej konferencji w Polsce życzył udanych rozmów.

Duda wprost z Krynicy ma udać się z wizytą roboczą do Kazachstanu. Wcześniej spotkał się w Krynicy z polskimi przedsiębiorcami.

Słowa prezydenta z briefingu prasowego tylko podkreśliły jego wcześniejsze euroentuzjastyczne wypowiedzi. Podczas inauguracji XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy Andrzej Duda przypomniał, że Unia Europejska jest dla zdecydowanej większości Polaków ogromną wartością. Przestrzegł jednak przed Wspólnotą "dwóch prędkości".

Andrzej Duda nie przejmuje się krytyką, którą pod adresem Polski wysuwają europejscy politycy.

- W Unii są różne interesy, różne spory, ale uczestniczymy w tym. Jesteśmy czasem krytykowani, ale my też krytykujemy. Mam do tego bardzo spokojne podejście - mówił na sesji otwarcia prezydent.

Zaznaczył przy tym, że prawdziwym zagrożeniem dla przyszłości UE nie jest Brexit, lecz tworzenie się Europy "dwóch prędkości".

- Jeśli Unia zacznie się dzielić na różne prędkości, to straci na swojej atrakcyjności. Podział nie będzie się opłacał z punktu widzenia politycznego i z punktu widzenia gospodarczego. I w moim przekonaniu to będzie początek rozpadu UE - mówił Andrzej Duda.

