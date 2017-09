Karta Dużej Rodziny dla większej liczby rodzin. Zmiany już od 2018 roku

Z Karty Dużej Rodziny już od ubiegłego roku będzie mogło skorzystać więcej rodzin. Dostęp do systemu otrzymają też rodzice dorosłych już dzieci. To nie koniec zmian. - Cały czas szukamy nowych partnerów. Cały czas chcemy, by zniżki dotyczyły codziennych zakupów. I to robimy - przekonuje Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Karta Dużej Rodziny to wyjątkowy program. Wymyślony przez poprzedni rząd, kontynuowany i poprawiany przez obecną ekipę. To jeden z nielicznych przykładów zachowania pomysłu poprzedników. Bartosz Marczuk w rozmowie z money.pl zapewnia, że resort wciąż dba o rozwój Karty.

Przykłady? Od przyszłego roku ze zniżek oferowanych wraz z kartą skorzystają też rodzice dorosłych dzieci. - Wynagrodzimy też te rodziny, które miały trójkę lub więcej dzieci nie tylko w czasie, gdy powstał program - mówił w studio money.pl Bartosz Marczuk. Z wiceministrem rozmawialiśmy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój.

Co jeszcze się zmieni? Aplikacja z kartą ma być rozwijana - chociażby przez geolokalizację, która rodzinom będzie podpowiadać, gdzie mogą zrobić tańsze zakupy lub po prostu zaoszczędzić. Resort chciałby wciągnąć do systemu również lokalnych przedsiębiorców.

Money.pl i Wirtualna Polska byli głównymi partnerami medialnymi XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Nadawaliśmy z Forum na żywo. Przez trzy dni - od 5 do 7 września - działało nasze studio i redakcja.