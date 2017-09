Ustawa o dekoncentracji mediów? Nie widziałem. Tak mówi szef urzędu odpowiedzialnego za koncentrację

- Nie widziałem - mówi pytany o ustawę o dekoncentracji mediów Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak nazwa wskazuje, to on w Polsce odpowiada za kwestie związane ze zbytnią koncentracją. W rozmowie z money.pl przyznaje, że w sprawie nowych przepisów odbył tylko dwa spotkania.

W niedzielę wiceminister kultury Jarosław Sellin stwierdził w rozmowie z Radiem Zet, że ustawa o dekoncentracji mediów jest już gotowa i czeka tylko na decyzję polityczną.

Jak się okazuje, PiS tworząc ustawę nawet niespecjalnie konsultował ją z Urzędem Konkurencji i Konsumentów, którego domeną jest dokładnie ten problem, który rozwiązać mają nowe przepisy.

- Formalnie w ramach konsultacji międzyresortowych myśmy tego projektu nie dostali – mówił kilka dni temu w Krynicy w rozmowie z money.pl Marek Niechciał. – Nie widzieliśmy go też, żadnego spotkania nie było ostatnio – dodaje.

Przed wakacjami miały odbyć się dwa spotkania, w których uczestniczył UOKiK, ale były one - jak to określa szef UOKiK – na bardzo wstępnym etapie. W dalszej części rozmowy doprecyzował, że nie pamięta ile było tych spotkań. Pytany czy jego urząd ma odgrywać jakąś rolę odpowiada, że to się dopiero okaże.

- Ja się nie zajmuję dekoncentracją, tylko kontrolą koncentracji – tłumaczy. Niechciał unikał odpowiedzi na pytanie, czy on chce zajmować się mediami. Wcześniej podawano, że to nie UOKiK, ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może pilnować spraw mediów. Problem w tym, że ona odpowiada jedynie za media audiowizualne, a nie na przykład gazety.

- Jest pewien problem z pluralizmem. Jednak ten przekaz przez parę lat był z jednej strony - dodawał. Jednak dopytywany, czy ktoś nadużywa obecnie pozycji dominującej na rynku medialnym, Niechciał stwierdza, że skargi z tego powodu do niego nie docierają.

- Tu tak naprawdę jest problem rynek który rośnie, rynek internetowy. Tu mamy dominujące, można użyć chyba nazw, Google, Facebook. Pytanie czy tu nie mamy nadużycia? – stwierdza szef UOKiK.

