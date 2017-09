"Imponujący wzrost przychodów podatkowych". Budżet zarabia miliony na nowym prawie PiS

- Po wejściu ustawy hazardowej zakłady wzajemne odnotowały największy wzrost. Jeśli dobrze pamiętam jest to 68 proc. przychodów - mówi money.pl Wiesław Janczyk, wiceminister finansów. Jak dodaje, nawet spóźniający się z wprowadzaniem nowych usług Totalizator Sportowy, nie zakłóci planów rządu odnośnie wpływów budżetowych.

- Wzrost podatku z tytułu zakładów wzajemnych jest imponujący - mówi wprost wiceminister, który pilotował wdrożenie nowelizacji ustawy hazardowej. Ta od 1 lipca zablokowała strony internetowe nielegalnych w Polsce bukmacherów. Jak przyznaje Janczyk, choć są pewne problemy z rejestrem witryn zakazanych, to jednak wpływy budżetowe dynamicznie rosną.

- Jestem optymistą jeśli chodzi o wykonanie budżetu. W tym roku zaplanowano 1,7 mld zł, choć Totalizator Sportowy jest w fazie uruchamiania automatów do gier - dodaje. Według niego jeszcze w tym roku pierwsze legalne maszyny do gry w jednorękiego bandyty powinny się pojawić w naszym kraju.

Minister przypomina, że już blisko 1000 stron zostało zablokowanych. Jednocześnie resort przestrzega firmy oferujące przelewy przed procesowaniem transakcji do firm bukmacherskich. - Blokowanie płatności jest oczekiwanym i nakazanym w ustawie elementem, co do którego są określone sankcje finansowe - mówił.