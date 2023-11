Były premier pewny ws. KPO. To wtedy miliardy mają trafić do Polski

Jerzy Buzek ocenił, że "zdecydowanie jest" szansa na to, że na szczycie Unii Europejskiej w połowie grudnia będzie "zielone światło" do wypłat pieniędzy Polsce. - To jest kredyt zaufania dla nowego rządu. Bardzo dobrze to świadczy o Unii Europejskiej, o Komisji Europejskiej, że się otwiera w sposób naturalny na tych, którzy zapewniają, że idziemy w tym kierunku - wskazał.