Jest zielone światło dla KPO. Komisarze byli jednak podzieleni

Komisja Europejska zaakceptowała na środowym posiedzeniu kolegium unijnych komisarzy polski Krajowy Plan Odbudowy . Zielone światło z Brukseli to bardzo ważny krok, dzięki któremu Polska będzie mogła w końcu uzyskać dostęp do ok. 36 mld euro z unijnego Funduszu Odbudowy.

Komisarze podzieleni w sprawie KPO

KPO — ile dostanie Polska

Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Zaakceptowanie KPO to dopiero początek drogi. Dużym wyzwaniem będzie m.in. wykorzystanie całej puli dostępnych środków. Z unijnego rozporządzenia wynika, że do końca 2022 r. musimy zakontraktować 70 proc. sumy z KPO, a do końca 2023 – całą. Wydatki można natomiast ponosić do końca 2026 r. Być może Polsce, w ramach renegocjacji warunków dotyczących KPO uda się te terminy wydłużyć.