Stało się. Polska ma otwartą drogę do miliardów z UE

Zmiany w Sądzie Najwyższym szansą na ogromne pieniądze

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN. Sędziowie, którzy teraz orzekają w Izbie Dyscyplinarnej, mają mieć możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. Nowela przewiduje też procedurę "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". Decyzja sejmowej większości przyczyniła się do akceptacji KPO przez Komisję Europejską. Teraz nowelizacją zajmuje się Senat.

Co ważne, likwidacja Izby Dyscyplinarnej to tylko jeden z warunków postawionych przez KE. Pozostaje jeszcze dokonanie zmian w systemie dyscyplinarnym w wymiarze sprawiedliwości, a także zapoczątkowanie procesu przywracania odsuniętych sędziów do orzekania.

KPO — ile Polska dostanie

Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Zaakceptowanie KPO to dopiero początek drogi. Dużym wyzwaniem będzie m.in. wykorzystanie całej puli dostępnych środków. Z unijnego rozporządzenia wynika, że do końca 2022 r. musimy zakontraktować 70 proc. sumy z KPO, a do końca 2023 – całą. Wydatki można natomiast ponosić do końca 2026 r. Być może Polsce, w ramach renegocjacji warunków dotyczących KPO uda się te terminy wydłużyć.