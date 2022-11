PiS jest gotowy do resetu relacji z Brukselą w drodze po KPO? Na stole są dwa rozwiązania

Prawo i Sprawiedliwość wysyła sygnały, że jest gotowe do resetu relacji z Unią Europejską. Wszystko po to, by trafiły do nas pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Na stole obecnie leżą dwa rozwiązania zmierzające do ocieplenia stosunków. Jeden z nich zakłada wycofanie się z pomysłu spłaszczenia sądownictwa.