Rząd znów prosi się o kłopoty. Kolejny kamień milowy skruszony

Mimo że polski rząd twierdzi, że spełnił wszystkie warunki postawione przez KE, to do dzisiaj nie złożył ani jednego wniosku o płatność. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Bo nie może.

Co z KPO?

Jak wyjaśnia w dokumencie rzeczniczka KE Veerle Nuyts, to dwustronna umowa o charakterze technicznym między zainteresowanym państwem członkowskim a Komisją Europejską. "Określa się w niej dowody potrzebne do wykazania, że poszczególne etapy i cele zostały osiągnięte oraz w jaki sposób będziemy angażować się i współpracować z każdym państwem członkowskim w celu monitorowania realizacji poszczególnych planów" - tłumaczyła.

Kiedy pierwszy wniosek o pieniądze z KPO?

Tymczasem mamy już połowę października, a nie udało się jeszcze zamknąć rozmów ws. ustaleń operacyjnych. Z czego wynika opóźnienie i kiedy w związku z tym złożymy pierwszy wniosek? O to zapytaliśmy resort funduszy. Odpowiedzi jednak do tej pory nie otrzymaliśmy.

Unijne fundusze dla Polski. Łamanie kamieni milowych

Dokończenie negocjacji i złożenie wniosku to jedno. Druga rzecz to zaakceptowanie go przez KE. Polska cały czas pozostaje bowiem w sporze z KE o praworządność. Problem może być również z innymi kamieniami milowymi, gdzie nie udało się wywiązać z wymaganych terminów. Jak poinformował ostatnio "Dziennik Gazeta Prawna", w przypadku niektórych warunków "rząd obawia się, czy uda się osiągnąć zadeklarowane wskaźniki, jak np. wsparcie inwestycyjne dla 5 tys. firm z sektora HoReCa (sektory hotelarstwa i gastronomii - przyp. red.), kultury i turystyki".

I to nie koniec. Okazuje się, że prawdopodobnie rząd właśnie zgotował sobie nowe problemy. Na niespełnienie kolejnego kamienia milowego zwraca uwagę główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju i wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów Sławomir Dudek. Ekspert przypomina, że w KPO Polska zobowiązała się znowelizować ustawę o finansach publicznych, rozszerzając zakres stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) - wymagającej, aby każdy dodatkowy wydatek równoważył dodatkowym dochodem - o państwowe fundusze celowe. Termin realizacji tego warunku to trzeci kwartał 2021 r.

W KPO czytamy, że "zakładane efekty zmian to objęcie zakresem SRW większej liczby jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (państwowych funduszy celowych), co pozwoli na zwiększenie przejrzystości i efektywności zarządzania finansami publicznymi". Za przygotowanie poprawki było odpowiedzialne Ministerstwo Finansów.

- Ta ustawa łamie zero-jedynkowo jeden z kamieni milowych, nie ma tutaj pola do żadnej interpretacji. Jeśli te zapisy nie zostaną skorygowane, to nie mamy pieniędzy z KPO. A nawet jeśli rząd zmieni ten przepis, to jak KE ma mu zaufać, że za chwilę znowu coś się nie wydarzy? Jesteśmy niewiarygodnym partnerem - podsumował główny ekonomista FOR.