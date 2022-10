Wojna PiS-u z Unią Europejską będzie słono kosztować. Zapłacimy za nią wszyscy

Brak unijnych pieniędzy. "To katastrofa i cios w serce Polski"

Czarnecki daje także do zrozumienia, że ewentualna decyzja o blokadzie tych pieniędzy będzie miała charakter czysto polityczny. - Cytowany przez media Marc Lemaitre, dyrektor generalny ds. polityki regionalnej w KE, nie jest bezstronny. On był szefem gabinetów dwóch polskich komisarzy związanych z Platformą Obywatelską - Danuty Hubner i Janusza Lewandowskiego - wspomina Ryszard Czarnecki.

Oto co stracimy bez unijnych pieniędzy

O tym, o jaką stawkę toczy się gra, mogą świadczyć wyliczenia dr. Macieja Bukowskiego z think tanku WiseEuropa. Według niego utrata KPO i funduszy spójności UE to tak, jakby każdy powiat w Polsce stracił dwa miliardy złotych albo każda gmina 250 milionów.

Dodaje, że fundusze europejskie są niezbędne do dalszego rozwoju regionu. Marszałek przypomina także, że unijne dotacje to nie tylko nowe drogi, połączenia kolejowe czy obiekty, ale też inwestycje w tzw. projekty miękkie, czyli dotacje do szkoleń, do nowych miejsc pracy, czy zakupu sprzętu badawczego. - To miliony, które przeznaczamy na innowacyjne przedsiębiorstwa, a to właśnie rozwój technologii i rozwój firm napędza naszą gospodarkę. Nie możemy o tym zapominać — mówi Cezary Przybylski.