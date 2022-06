Zmiany w rządowym funduszu. Będzie większy zakres inwestycji

Polak 40 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Wszyscy wiedzą, że te fundusze (nikt nie wie ile ich już jest) to tak na prawdę narzędzie do rozkradania pieniędzy. Sam Morawiecki nie jest w stanie wyliczyć wszystkich funduszy jakie stworzył, to o jakiej kontroli finansów my tu mówimy. Skończyła się kasa do rozkradania, to trzeba dosypać. Wyborcy i tak przecież wybaczą.