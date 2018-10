Diesle w odwrocie. "W Polsce czekają nas ograniczenia"

Czy warto jeszcze kupować diesla? - Niemcy już zaczynają blokować wjazd do swoich miast samochodom diesla. W Polsce też czekają nas ograniczenia - mówi Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland.

- Diesel to największe zło, jeśli chodzi o emisję w miastach. Głównie ze względu na to, co wydobywa się z rur wydechowych tych samochodów. Złe związki szybko przedostają się do płuc i krwiobiegu. Szczególnie szkodą osobom starszym i dzieciom - argumentuje w programie "Money. To się liczy" Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland.

Jak wyjaśnia ekspert, samochody spalinowe coraz częściej są rugowane z ulic wielkich metropolii. Widać to choćby po naszych zachodnich sąsiadach.

- Niemcy już zaczynają blokować wjazd do swoich miast samochodom diesla. Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart - nomen omen - mocno związany z motoryzacją spod znaku diesla. Jak widać, oczekiwanie na zmniejszenie emisji jest nadrzędną sprawą, nawet wobec obrony interesów własnych firm, własnego przemysłu - zaznacza w Robert Mularczyk. - W Polsce też czekają nas ograniczenia - podkreśla.

