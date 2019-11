11bit studios miało 3,61 mln zł zysku netto, 4,58 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 4,58 mln zł wobec 5,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 18,69 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 13,9 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 10,02 mln zł zysku netto wobec 28,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 49,43 mln zł w porównaniu z 59,62 mln zł rok wcześniej.

"Przed nami ostatnie tygodnie 2019 roku, które zdecydują o naszych całorocznych wynikach finansowych. Premiery "Frostpunka" i "Children of Morta" na konsole Xbox One i PS4, które są już za nami, zbliżająca się premiera (20 listopada 2019 roku) drugiej z gier na konsolę Nintendo Switch, rozpoczęcie sprzedaży serii dodatków do "Frostpunka" w ramach tzw. "Season Pass" w połączeniu z cyklicznymi akcjami promocyjno-wyprzedażowymi, w które obfituje końcówka roku, powinny sprawić, że tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, IV kwartał będzie dla 11 bit studios S.A. najlepszym kwartałem w całym bieżącym roku" - czytamy w piśmie zarządu do akcjonariuszy.

"Nasze plany biznesowe sięgają jednak znacznie dalej niż bieżący kwartał czy rok. Pracujemy intensywnie nad produkcją gry o roboczej nazwie "Projekt 8", której budżet szacowany jest na co najmniej 20 mln zł, czyli jest dwa razy większy niż "Frostpunka". Zespół zaangażowany w tę produkcję liczy już blisko 30 osób i jest systematycznie rozbudowywany. Rozpoczęliśmy też prace koncepcyjne nad kolejną grą - "Projektem 9" a jeszcze w tym roku uruchomimy podobny proces dla "Projektu 10". Znacząco przybliży to 11bit studios S.A. do realizacji średnioterminowego (kilkuletniego) celu, czyli jednej premiery (własnej gry) rocznie" - czytamy dalej.

Zarząd zwrócił uwagę, że do końca bieżącego roku zatrudnienie w spółce powinno sięgnąć ok. 140 osób.

"W 2020 roku ich liczba może powiększyć się do nawet 180-200 osób co nie wyczerpuje naszych planów rekrutacyjnych szczególnie, że w nowym biurze przy ul. Brzeskiej 2 w Warszawie, do którego 11bit studios przeniesie się w pierwszych miesiącach przyszłego roku, znajdzie się przestrzeń dla nawet 300 pracowników" - podsumowano w materiale.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

