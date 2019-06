11bit studios: Premiera gry 'Children of Morta' w III kw., ustalona cena detal.

"Cena detaliczna gry 'Children of Morta' w dystrybucji cyfrowej, w wersjach na komputery PC oraz konsole PS4, Xbox One i Nintendo Switch, została wyznaczona na 21,99 USD/euro. Tytuł będzie również dostępny w dystrybucji pudełkowej w cenie 24,99 euro (wersja na komputery PC, będzie do nabycia w Europie i Australii), 29,99 USD/euro (wersja na konsolę PS4) i 34,99 USD/euro (Nintendo Switch)" - czytamy w komunikacie.