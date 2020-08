11bit studios: Własne projekty mają łączny budżet produkcyjny ok. 40 mln zł

"W obszarze gier własnych 11 bit studios pracuje równolegle nad trzema grami: 'Projekt 8', 'Projekt Dolly' i 'Projekt Eleanor' (nazwy robocze). Ich łączny budżet produkcyjny to ok. 40 mln zł. Gry są na różnym etapie produkcji, ale nie ukrywamy, że do ich ukończenia potrzebujemy jeszcze kilku kwartałów. Nasza średnioterminowa strategia zakłada, że w obszarze gier własnych będziemy w stanie 'wypuszczać' jeden tytuł rocznie" - powiedział ISBtech Wolak.