4mobility z Grupy PGE uruchomiło usługę elektrycznego carsharingu w Rzeszowie

"Grupa PGE inwestuje w rozwój elektromobilności. To jeden z kluczowych obszarów naszej strategii, który wpisuje się w nasze kompleksowe działania na rzecz rozwiązań przyjaznych środowisku. Dowodem na to jest uruchomienie we współpracy z 4Mobility usługi car-sharingu dla Rzeszowa z wykorzystaniem samochodów elektrycznych, które dzięki PGE będą zasilane w 100% energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych" - powiedział wiceprezes PGE ds. innowacji Paweł Śliwa, cytowany w komunikacie.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.