7Levels planuje wydanie do 7 nowych tytułów na Switch w I półroczu

"Już w lutym graczy czeka duży update do 'Jet Kave Adventure', który będzie zawierał m.in. nowy tryb rozgrywki ('Arcade', który będzie trudniejszy od standardowego), mnóstwo achievementów do zdobycia, czy rankingi online. W pierwszym kwartale planowana jest premiera Switchowej wersji gry 'Inbento', łódzkiego studia Afterburn " - czytamy w komunikacie.

"Koniec pierwszego kwartału to także premiera naszego mniejszego projektu, o którym do tej pory nie wspominaliśmy. Będzie to na pewno spora niespodzianka. Prace nad grą mają się ku końcowi i wkrótce powinniśmy podać więcej szczegółów" - powiedział wiceprezes Krzysztof Król, cytowany w komunikacie.