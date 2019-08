AAA Auto: Rynek używanych hybryd w Polsce obejmował 3 035 aut w I poł 2019 r.

Wraz z rosnącą ofertą używanych aut hybrydowych rosną także ich ceny. O ile mediana ceny w 2017 roku wynosiła 81 900 zł i 87 900 zł w 2018 r., to w 2019 roku mediana ceny wynosi już 95 900 zł, co oznacza wzrost o 17%. Spadła za to mediana przebiegu z 18 395 km w 2017 r. do 17 000 km w 2019 r. Zarówno w 2017, jak i 2018 r. pierwsze miejsce zajmowała Toyota Auris, ale w 2019 r. wyprzedził ją model C-HR, podano.