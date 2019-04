ABC Data miało 68,57 mln zł straty netto, 38,09 mln zł straty EBIT w 2018 r.

"Planowana transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data [do spółki należącej do ALSO Holding AG] prowadzić będzie do zmiany dotychczasowej działalności spółki. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2018, przedsiębiorstwo ABC Data zostało więc zaklasyfikowane jako aktywo przeznaczone do zbycia. W efekcie tej decyzji zdecydowaliśmy o przeszacowaniu wartości aktywów netto i dokonaniu wysokich odpisów. Z tego względu grupa kapitałowa wykazała ujemny wynik netto za 2018 rok w wysokości 69,5 mln zł. Dokonane przeszacowania miały jednak charakter księgowy, bez wpływu na przepływy gotówkowe" - napisała prezes Ilona Weiss w piśmie dołączonym do raportu.