AC S.A. miało 12,39 mln zł zysku netto, 15,19 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

"W I kwartale 2019 roku spółka osiągnęła rekordową wartość sprzedaży i zysku netto. Zysk netto wyniósł 12,4 mln zł rosnąc o 19,2%. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 63,5 mln zł przy wzroście o 7,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Popytowi na wyroby autogazowe spółki sprzyjają korzystne na większości rynków sprzedażowych relacje autogazu do benzyny i diesla. Na działalność spółki korzystny wpływ wywiera również osłabienie średniego kursu PLN względem USD i EUR oraz akcentowany coraz mocniej na świecie ekologiczny aspekt napędzania samochodów paliwami alternatywnymi, w tym gazem CNG i LPG" - czytamy w raporcie.

Natomiast zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 17,9 mln zł i był wyższy od wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2018 r. o 3,1 mln zł, tj. o 21%. Prowadzone inwestycje i intensyfikacja działalności badawczo - rozwojowej skutkują wzrostem amortyzacji - w okresie I kwartału 2019 r. o 0,6 mln zł więcej niż w okresie porównywalnym 2018 r., co obniżyło bezpośrednio zysk netto. Wzrost kosztów sprzedaży to efekt rosnących przychodów, jak też zdobywania nowych i rozwoju rynków eksportowych, tworzenia struktur sprzedażowych i wsparcia technicznego dla klientów, nakładów na uzyskanie homologacji na nowe produkty na poszczególnych rynkach zbytu oraz prowadzonych działań marketingowych na konkurencyjnym rynku. Wzrost kosztów zarządu wynika m.in. ze zwiększonych nakładów na działalność badawczo - rozwojową oraz dostosowanie struktur administracyjnych spółki do rosnącej skali działalności, podano także.