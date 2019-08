AC S.A. miało 21,75 mln zł zysku netto, 26,97 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

"W okresie I półrocza 2019 r. zysk operacyjny powiększony o amortyzację ( EBITDA ) wyniósł 32,5 mln zł i był niższy od wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2018 r. o 0,5 mln zł. Prowadzone inwestycje i intensyfikacja działalności badawczo - rozwojowej skutkują wzrostem amortyzacji - w okresie I półrocza 2019 r. o 1,17 mln zł więcej niż w okresie porównywalnym 2018 r., co obniżyło bezpośrednio zysk netto. Spadek kosztów sprzedaży o 3,6% to dostosowanie do dynamiki przychodów. Wzrost kosztów zarządu wynika głównie ze zwiększonych nakładów na działalność badawczo - rozwojową" - czytamy w sprawozdaniu.

"Spadek sprzedaży eksportowej w raportowanym okresie o 5,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był spowodowany głównie spadkiem sprzedaży do Rosji w wyniku wprowadzenia od czerwca 2019 r. nowych regulacji w zakresie badań dopuszczających do ruchu i rejestracji pojazdów z instalacją gazową, do których rynek i administracja rosyjska nie były przygotowane. Obowiązywanie nowego prawa zostało w lipcu 2019 r. odroczone na rok. Systematyczne poszerzenie asortymentu o własnej produkcji komponenty mechaniczne umożliwia większą sprzedaż kompletnych systemów, jak też zastępowanie towarów importowanych własnymi produktami. Najwyższą wartość sprzedaży systemów instalacji gazowych spółka realizuje w Europie, w tym w Rosji i na Ukrainie. Widoczny wzrost sprzedaży w Ameryce Łacińskiej odbywa się głównie w Meksyku. Spółka pracuje by systematycznie umacniać i zwiększać swoją sprzedaż na wszystkich kierunkach eksportowych. Zawirowania polityczne i gospodarcze (np. Algieria) i pogorszenie relacji cen autogazu do

paliw konwencjonalnych (Brazylia) na niektórych rynkach eksportowych ograniczyły sprzedaż eksportową" - podano także.