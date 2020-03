AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o łącznej wartości 21,6 mln zł

"Zarząd przydzielił 86 400 akcji serii E w zamian za warranty subskrypcyjne i wydał uprawnionym odcinki zbiorowe tych akcji. W wyniku tego doszło do objęcia 86 400 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 086400 o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 21 600,00 zł. W wyniku objęcia przez osoby uprawnione 86 400 akcji warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło w tej części do skutku" - czytamy w komunikacie.