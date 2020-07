ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych spadła o 20,5% r/r w czerwcu

"W czerwcu 2020 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w UE wyniosła 949 722 sztuk, co oznacza spadek o 22,3% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, kiedy sprzedano 1 222 942 samochody. Oznacza to jednak niewielką poprawę w stosunku do maja 2020 r., kiedy to w całej Unii Europejskiej odnotowano spadek o 52,3%. Chociaż salony dealerskie ponownie otworzyły działalność po zniesieniu środków blokujących, popyt konsumencki nie wrócił w pełni w zeszłym miesiącu" - czytamy w komunikacie.