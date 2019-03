ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 3,9% r/r w lutym

Wynik ubiegłego miesiąca to najwyższy lutowy wynik w ciągu ostatnich 10 lat. Liczba samochodów marek premium wyniosła 5,8 tys. szt., co oznacza wzrost o 18,2% r/r oraz o 12,2% w porównaniu do stycznia. Kołem zamachowym rynku wciąż pozostają firmy, które stanowią aż 64,1% kupujących. Tylko 35,9% nabywców to klienci indywidualni, podano także.