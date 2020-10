ACEA: Liczba rejestracji nowych aut użytkowych wzrosła o 21,8% r/r we wrześniu

"We wrześniu 2020 roku popyt na samochody użytkowe w Unii Europejskiej znacząco wzrósł. Rejestracje w UE wzrosły o 13,3%, do 163 512 szt. w minionym miesiącu. Ten wzrost był w głównej mierze efektem segmentu vanów, który odpowiadał za ponad 84% wszystkich rejestracji. Cztery największe rynki wypracowały pozytywne rezultaty: we Włoszech (+17,8%), Niemczech (+17,6%) i Francji (+15,1%) wyniki były dwucyfrowe, a w Hiszpanii wzrost rejestracji wyniósł 6,6%" - czytamy w komunikacie.