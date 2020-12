Adamczyk: Podejmujemy aktywne działania, by pomóc kierowcom w Wielkiej Brytanii

"Szacujemy, że liczba samochodów ciężarowych na granicy brytyjsko-francuskiej, które prowadzone są przez polskich kierowców jest zdecydowanie wyższa, aniżeli suma samochodów, którą podają Francuzi. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców transportu samochodowego oceniają, że jest to kilka tysięcy samochodów. Podejmujemy bardzo aktywne starania, by Francuzi znieśli te restrykcje. Mamy informacje z ambasady brytyjskiej, że dzisiaj dojdzie do spotkania premiera Wielkiej Brytanii z prezydentem Macron i będzie omawiana kwestia otwarcia granic" - powiedział Adamczyk podczas wideokonferencji.