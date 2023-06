Afera wokół akcji EC Będzin. Zarząd spółki wyśle zawiadomienie do prokuratury

Nagły - i tajemniczy - wzrost akcji Elektrociepłowni Będzin w czerwcu spowodował, że głos w tej sprawie zabrał m.in. premier Mateusz Morawiecki. Jak napisał na Twitterze, zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, aby " w trybie pilnym przygotował raport, który będzie podstawą do dalszych kroków ".

Do sytuacji w rozmowie z Onetem w poniedziałek (26 czerwca) odniósł się wiceprezes EC Będzin Marcin Chodkowski. Powiedział, że zarząd spółki pojął decyzję o tym, by w przyszłym tygodniu złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa .

- Najbardziej prawdopodobna wydaje się teza, iż nieznana spółce osoba lub grupa osób, w sposób instrumentalny wykorzystała publikowane raporty bieżące, zawierające informacje o nabywaniu kolejnych pakietów akcji przez głównego akcjonariusza — spółkę Grupa Altum — czy informacji o podjęciu przez zarząd decyzji o wcześniejszej spłacie obligacji, do rozpowszechniania na rynku, przy wykorzystaniu opiniotwórczych forów internetowych, fałszywych i wprowadzających w błąd informacji co do tego, iż spółka jest "szykowana" do przejęcia przez zagranicznego inwestora lub skarb państwa - powiedział Chodkowski.