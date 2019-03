Agora miała 0,3 mln zł zysku netto, 47,5 mln zł EBITDA w IV kw. 2018 r.

"Segmentami, które odnotowały wzrost przychodów, były: Film i Książka, Reklama Zewnętrzna oraz Radio. Wpływy w segmencie Film i Książka zwiększyły się o 14,9% i wyniosły 141,0 mln zł. Najbardziej - o 20,4% - wzrosły przychody ze sprzedaży biletów do kin, które stanowiły 80,2 mln zł. Wyższe były również wpływy ze sprzedaży barowej, które wyniosły 31,3 mln zł, oraz przychody z działalności Wydawnictwa Agora w kwocie 12,7 mln zł. Przychody segmentu Reklama Zewnętrzna wzrosły w czwartym kwartale 2018 r. o 6,4% i wyniosły 51,4 mln zł. Wpłynęły na to głównie wyższe wpływy ze sprzedaży reklamy na nośnikach z segmentu Premium oraz Digital. Przychody segmentu Radio wzrosły o 5,5% do kwoty 38,1 mln zł, głównie dzięki wyższym wpływom ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach należących do Grupy Radiowej Agory oraz przychodów ze świadczonej usługi pośrednictwa w sprzedaży dla innych sieci kinowych" - czytamy w raporcie.

"W 2018 r. przychody Grupy zmniejszyły się o 2,1% do kwoty 1 141,2 mln zł. Pozytywnie na poziom przychodów grupy wpłynęły wyższe o 5,5% przychody segmentu Reklama Zewnętrzna, które wyniosły 171,9 mln zł. To głównie rezultat wzrostu wydatków reklamodawców na kampanie realizowane na nośnikach Premium Citylight, Digital oraz City Transport. Wyższe o 3,3% były również wpływy segmentu Internet w kwocie 177,8 mln zł. Do tego wzrostu przyczyniły się głównie dynamicznie rosnące wpływy spółki Yieldbird. O 0,7% do kwoty 419,1 mln zł wzrosły wpływy segmentu Film i Książka. To przede wszystkim rezultat wzrostu o 6,4% wpływów ze sprzedaży biletów do kin - do kwoty 236,6 mln zł. Wyższe były również wpływy z działalności barowej, które wyniosły 90,2 mln zł, oraz przychody Wydawnictwa Agora w wysokości 40,7 mln zł. W segmencie Radio przychody zwiększyły się o 1,8% do kwoty 116 mln zł. Wynikało to z wyższych wpływów ze sprzedaży czasu antenowego w radiostacjach należących do Grupy Radiowej Agory" - napisano dalej.