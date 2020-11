Agora nie podziela wątpliwości prezesa UOKiK ws. przejęcia Eurozetu

UOKiK podał dziś, że prezes Urzędu Tomasz Chróstny przekazał stronom zastrzeżenia do transakcji przejęcia Eurozet przez Agorę wskazując, że w wyniku koncentracji może dojść do ograniczenia konkurencji. Jak poinformował Chróstny, zgodnie z ustaleniami UOKiK, w wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej, co może doprowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji zarówno na poziomie krajowym, jak i na rynkach lokalnych.