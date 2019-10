Agora przejmuje Eurozet. Złożyła wniosek do UOKiK

Agora i Eurozet to czołowe grupy medialne w Polsce. Po tym, jak w lutym tego roku wydawca "Gazety Wyborczej" zawarł przedwstępną umowę nabycia 40 proc. udziałów w Eurozet (właściciel m.in. Radia Zet), pojawiły się wątpliwości, czy koncentracja ta nie naruszy konkurencji na rynku.

Tym bardziej, że we wrześniu Agora ogłosiła zamiar wykonania opcji kupna wszystkich akcji Eurozet . To oznaczałoby przejęcie pełnej kontroli.

Już wiadomo, że UOKiK zbada tę kwestię. Taki wniosek złożyła sama Agora 28 października. Procedura ruszyła i może potrwać nawet kilka miesięcy. Jeśli nie będzie zastrzeżeń, dojdzie do pełnego wchłonięcia Eurozet.

Agora nie miała na przejęcie tak dużych własnych pieniędzy i musiała się wesprzeć kredytem. Wykorzystała dostępny limit kredytowy w wysokości 75 mln zł. To kredyt nieodnawialny, podlegający spłacie w 12 ratach kwartalnych począwszy od kwietnia 2020 roku.

Obecnie w skład Grupy Eurozet wchodzi pięć rozgłośni: Radio Zet, Antyradio, Chillizet, Meloradio, Radio Plus oraz m.in. serwisy internetowe. Agora ma stacje: Rock Radio, Złote Przeboje, Radio Pogoda i TOK FM.

Agora ma za sobą finansowo zły okres. Największa obecnie nadzieja medialnej grupy, czyli kina, zamiast zarabiać, to tracą. Mimo podwyżki cen popcornu. Grupa Agora straciła w drugim kwartale 6,2 mln zł i jest to drugi kwartał z rzędu na minusie. Nie pomogło nawet wliczenie do wyników osiągnięć Eurozet.

